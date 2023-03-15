СМИ: наушники Apple будут следить за здоровьем
15 марта 202304:02
Американская корпорация Apple создаст в новых наушниках AirPods функцию мониторинга слуха пользователя, сообщает Bloomberg.
В них добавят новые датчики и сенсоры, позволяющие отслеживать состояние слуха человека.
Новинка может выйти в 2025 году.
Последнее поколение AirPods вышло осенью 2022 года.
Ранее Apple радикально обновила сервис Music. В нём появилось высококачественное аудио.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- Экс-советник Кучмы предупредили Зеленского из-за Артемовска
- СМИ: наушники Apple будут следить за здоровьем
- Доклад: чистым воздухом дышат всего 13 стран и территорий мира
- Зеленский анонсировал усиление обороны Артемовска
- В МАГАТЭ ответили на предложение ограничить роль России в агентстве
- СМИ: Марокко заменило Украину в заявке на проведение ЧМ по футболу
- Администрация Белого дома ответила губернатору Флориды на критику поддержки Украины
- Посол РФ в США прокомментировал инцидент с американским беспилотником
- Пентагон: Россия не поднимала обломки американского беспилотника
- Началось строительство автотрассы «Таврида-2» через Херсонскую область
14 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru