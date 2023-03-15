СМИ: наушники Apple будут следить за здоровьем

Американская корпорация Apple создаст в новых наушниках AirPods функцию мониторинга слуха пользователя, сообщает Bloomberg.

«Исчезнет с лета»: Гарантийный ремонт Apple для россиян назвали невозможным

В них добавят новые датчики и сенсоры, позволяющие отслеживать состояние слуха человека.

Новинка может выйти в 2025 году.

Последнее поколение AirPods вышло осенью 2022 года.

Ранее Apple радикально обновила сервис Music. В нём появилось высококачественное аудио.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: apple.com
ТЕГИ:ТехнологииЗдоровьеApple
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры