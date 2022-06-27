СМИ: НАТО впервые назовет защиту целостности союзников миссией организации
Защита «суверенитета и территориальной целостности» стран-союзников НАТО впервые будет включена в новую стратегическую концепцию альянса в качестве его основной миссии. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на проект документа.
Издание отмечает, что этот принцип предусматривает защиту альянсом испанских автономных городов Сеуты и Мелильи на границе с Марокко. Ожидается, что концепцию утвердят на саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня.
Кроме того, El País отмечает, что страны альянса подчеркнут необходимость борьбы с гибридными угрозами: кибератаками, дезинформацией, нелегальной миграцией, использованием энергоресурсов как инструментов давления.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Мадриде будет принят ряд «важных решений». В частности, члены альянса намерены трансформировать коллективную оборону организации, пишет РИА ФАН.
Между тем накануне в столице Испании прошла акция протеста против саммита НАТО. Около двух тысяч человек прошли по улицам Мадрида, в конце шествия митингующие зачитали манифест с требованием распустить Североатлантический альянс, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 004 / сут.
Умерли
381 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+2 713 / сут.
- Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией
- СМИ: НАТО впервые назовет защиту целостности союзников миссией организации
- Московская биржа начала торги армянским драмом и южноафриканским рэндом
- Более пятисот мирных жителей эвакуировали из промзоны северодонецкого «Азота»
- Польша анонсировала увеличение численности армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»
- Осужденная в Белоруссии россиянка Сапега написала прошение о помиловании
- СМИ: Автоконцерн «Соллерс Авто» продан топ-менеджменту компании
- В Колумбии более 300 человек пострадали при обрушении трибуны во время корриды
- СМИ обвинили Путина в доведении немецкой экономики до предела
- Индия и ЕС проведут первый раунд переговоров о свободной торговле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru