СМИ: НАТО впервые назовет защиту целостности союзников миссией организации

Издание отмечает, что этот принцип предусматривает защиту альянсом испанских автономных городов Сеуты и Мелильи на границе с Марокко. Ожидается, что концепцию утвердят на саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня.

Кроме того, El País отмечает, что страны альянса подчеркнут необходимость борьбы с гибридными угрозами: кибератаками, дезинформацией, нелегальной миграцией, использованием энергоресурсов как инструментов давления.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Мадриде будет принят ряд «важных решений». В частности, члены альянса намерены трансформировать коллективную оборону организации, пишет РИА ФАН.

Между тем накануне в столице Испании прошла акция протеста против саммита НАТО. Около двух тысяч человек прошли по улицам Мадрида, в конце шествия митингующие зачитали манифест с требованием распустить Североатлантический альянс, отмечает телеканал «360».

