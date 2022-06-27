СМИ: НАТО впервые назовет защиту целостности союзников миссией организации

Защита «суверенитета и территориальной целостности» стран-союзников НАТО впервые будет включена в новую стратегическую концепцию альянса в качестве его основной миссии. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на проект документа.

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Издание отмечает, что этот принцип предусматривает защиту альянсом испанских автономных городов Сеуты и Мелильи на границе с Марокко. Ожидается, что концепцию утвердят на саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня.

Кроме того, El País отмечает, что страны альянса подчеркнут необходимость борьбы с гибридными угрозами: кибератаками, дезинформацией, нелегальной миграцией, использованием энергоресурсов как инструментов давления.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Мадриде будет принят ряд «важных решений». В частности, члены альянса намерены трансформировать коллективную оборону организации, пишет РИА ФАН.

Между тем накануне в столице Испании прошла акция протеста против саммита НАТО. Около двух тысяч человек прошли по улицам Мадрида, в конце шествия митингующие зачитали манифест с требованием распустить Североатлантический альянс, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИспанияНАТО
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