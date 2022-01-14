СМИ: НАТО не позволит Украине вступить в альянс в обозримом будущем

Американский президент Джо Байден и европейские лидеры не готовы пойти на такой шаг. «Хотя администрация Байдена настаивает на том, что она не позволит Москве посягать на стремление Украины вступить в НАТО, Вашингтон не имеет краткосрочных планов помочь бывшей советской республике попасть в альянс», — пишет издание.

Также отмечается, что Берлин и Париж ранее выступали против членства Киева в блоке, в результате чего другие европейские члены НАТО заняли выжидательную позицию, поскольку помехой выступает необходимость консенсуса по принятию нового участника.

Также, по данным New York Times, альянс не желает ухудшать отношения с Россией.

Россия не может решать вопрос вступления Украины в НАТО. Об этом ранее заявил главный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, Россия не имеет права вето, и только Украина и 30 стран НАТО могут решать вопрос вступления Украины в НАТО.

