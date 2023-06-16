СМИ: НАТО может поставить Киеву устаревшие F-16
Страны НАТО могут передать Украине устаревшие экземпляры истребителей F-16. Об этом пишет Bloomberg.
«Содержание в воздухе этих устаревших F-16 потенциально будет достигать сотни миллионов долларов в год», — отмечает агентство.
По данным СМИ, возможная поставка самолетов вряд ли будет своевременной и, вероятно, не поможет украинскому контрнаступлению. Отмечается, что устаревших F-16 будет недостаточно для получения ВСУ преимущества в воздухе. При этом срок службы старых самолетов будет значительно короче.
Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что поставка Киеву истребителей F-16 не стоит на повестке дня, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru