СМИ: Наследием Байдена станет снижение умственных способностей президента
Наследием уходящего президента США Джо Байдена станет снижение его умственных способностей, сообщает Wall Street Journal.
Ближайшие советники Байдена на протяжении четырех лет пытались скрыть его ухудшающееся умственное состояние. Издание приводит в пример расследование спецпрокурора Роберта Хёра по делу о ненадлежащем хранении главой государства секретных документов. При этом Байдену удалось избежать уголовного преследования.
Отмечается, что масштабы данного скандала только предстоит осознать. Это может оказаться главным наследием администрации Байдена, говорится в статье.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что Байден не осознает происходящее вокруг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru