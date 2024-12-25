СМИ: Наследием Байдена станет снижение умственных способностей президента

Наследием уходящего президента США Джо Байдена станет снижение его умственных способностей, сообщает Wall Street Journal.

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Ближайшие советники Байдена на протяжении четырех лет пытались скрыть его ухудшающееся умственное состояние. Издание приводит в пример расследование спецпрокурора Роберта Хёра по делу о ненадлежащем хранении главой государства секретных документов. При этом Байдену удалось избежать уголовного преследования.

Отмечается, что масштабы данного скандала только предстоит осознать. Это может оказаться главным наследием администрации Байдена, говорится в статье.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что Байден не осознает происходящее вокруг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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