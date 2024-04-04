Маск: Байден не осознает происходящее вокруг
4 апреля 202401:34
Миллиардер из США Илон Маск в социальной сети Х заявил, что американский лидер Джо Байден не осознает происходящее вокруг.
По словам бизнесмена, президент не несет ответственности за свои поступки.
«Байден на самом деле не понимает, что происходит», — указал предприниматель.
Ранее пресс-секретарь американкой администрации Карин Жан-Пьер в процессе интервью радиостанции WBT разозлилась на вопрос о том, страдает ли президент США Джо Байден деменцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru