Маск: Байден не осознает происходящее вокруг

Миллиардер из США Илон Маск в социальной сети Х заявил, что американский лидер Джо Байден не осознает происходящее вокруг.

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По словам бизнесмена, президент не несет ответственности за свои поступки.

«Байден на самом деле не понимает, что происходит», — указал предприниматель.

Ранее пресс-секретарь американкой администрации Карин Жан-Пьер в процессе интервью радиостанции WBT разозлилась на вопрос о том, страдает ли президент США Джо Байден деменцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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