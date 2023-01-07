СМИ: «Нападки» принца Гарри могли ухудшить самочувствие Елизаветы II

«Она потеряла принца Филиппа, а затем постоянные нападки на королевскую семью со стороны горячо любимого внука действительно наложили свой отпечаток. На таком этапе жизни и правления человеку просто не нужно это вдобавок ко всему остальному», — отмечает издание.

Другой информированный источник также отмечает пагубное влияние поведения принца Гарри на здоровье покойной королевы, его бабушки.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл заявили, что надеются на восстановление отношений с королевской семьей Великобритании после премьеры документального сериала Netflix, в съемках которого они участвовали. Об этом пишет газета Daily Mail.

