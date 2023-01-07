СМИ: «Нападки» принца Гарри могли ухудшить самочувствие Елизаветы II

Постоянные «нападки» принца Гарри на королевскую семью могли негативное повлиять на здоровье покойной королевы Елизаветы II. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к бывшей королеве.

Принц Гарри снова пожаловался на семью

«Она потеряла принца Филиппа, а затем постоянные нападки на королевскую семью со стороны горячо любимого внука действительно наложили свой отпечаток. На таком этапе жизни и правления человеку просто не нужно это вдобавок ко всему остальному», — отмечает издание.

Другой информированный источник также отмечает пагубное влияние поведения принца Гарри на здоровье покойной королевы, его бабушки.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл заявили, что надеются на восстановление отношений с королевской семьей Великобритании после премьеры документального сериала Netflix, в съемках которого они участвовали. Об этом пишет газета Daily Mail.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Попов
ТЕГИ:ВеликобританияПринц ГарриЕлизавета II
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