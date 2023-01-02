Принц Гарри снова пожаловался на семью

Герцог Сассекский Гарри заявил, что королевская семья абсолютно не желает «примиряться» с ним и его супругой Меган Маркл. Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу ITV.

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При этом бывший принц признался, что он хочет «семью, а не институцию».

По словам Гарри, он мечтает «вернуть своего отца», «вернуть своего брата», передает РИА Новости.

Ранее газета Daily Mail также написала, что герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл надеются на восстановление отношений с королевской семьей Великобритании после премьеры документального сериала Netflix, в съемках которого они участвовали.




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Фото: Wikimedia Commons
ТЕГИ:СемьяВеликобританияПринц Гарри
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