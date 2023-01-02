Принц Гарри снова пожаловался на семью
Герцог Сассекский Гарри заявил, что королевская семья абсолютно не желает «примиряться» с ним и его супругой Меган Маркл. Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу ITV.
При этом бывший принц признался, что он хочет «семью, а не институцию».
По словам Гарри, он мечтает «вернуть своего отца», «вернуть своего брата», передает РИА Новости.
Ранее газета Daily Mail также написала, что герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл надеются на восстановление отношений с королевской семьей Великобритании после премьеры документального сериала Netflix, в съемках которого они участвовали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 884 / сут.
Умерли
394 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 489 / сут.
- Apple анонсирует подорожание при замене аккумуляторов в своих гаджетах с 1 марта
- Арбитражный суд арестовал активы Linde в России на 35 млрд рублей
- В Госдуме призвали перейти на систему лекарственного страхования в 2023 году
- ВС РФ разгромили хранилище топлива группировки ВСУ «Хортица»
- Российские военные уничтожили 70 наёмников в ДНР и Харьковской области
- В Совфеде заявили о необходимости найти ответственных за удар по Макеевке
- Вячеслав Гладков рассказал о втором за день обстреле Белгородской области
- СБУ предъявила обвинение главе ЦБ Эльвире Нибиуллиной
- В МВД заявили о проверке 2 тысяч мигрантов после задержания на Дворцовой площади в Петербурге
- Гладков возмутился после удара ВСУ по кладбищу в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru