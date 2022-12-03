Герцог и герцогиня Сассекские мечтают о примирении с королевской семьей

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл надеются на восстановление отношений с королевской семьей Великобритании после премьеры документального сериала Netflix, в съемках которого они участвовали. Об этом пишет газета Daily Mail.

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Гарри и Меган якобы планируют «связаться» с британской королевской семьей после того, как стихнет «неизбежный фурор» в связи с сериалом Netflix и ожидаемыми мемуарами Гарри под названием Spare («Запасной»).

Королевские источники издания заинтересовались вопросом, как относятся к возможному примирению члены семьи в Лондоне, прежде всего, Уильям, «который был особенно обижен и разгневан глубиной предательства (Гарри)».

Ранее стриминговая платформа Netflix отложила на следующий год премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Deadline.

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Фото: Wikimedia Commons
ТЕГИ:Принц ГарриМеган МарклВеликобританияЛондон
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