Герцог и герцогиня Сассекские мечтают о примирении с королевской семьей
Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл надеются на восстановление отношений с королевской семьей Великобритании после премьеры документального сериала Netflix, в съемках которого они участвовали. Об этом пишет газета Daily Mail.
Гарри и Меган якобы планируют «связаться» с британской королевской семьей после того, как стихнет «неизбежный фурор» в связи с сериалом Netflix и ожидаемыми мемуарами Гарри под названием Spare («Запасной»).
Королевские источники издания заинтересовались вопросом, как относятся к возможному примирению члены семьи в Лондоне, прежде всего, Уильям, «который был особенно обижен и разгневан глубиной предательства (Гарри)».
Ранее стриминговая платформа Netflix отложила на следующий год премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Deadline.
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