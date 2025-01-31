СМИ: Найдены бортовые самописцы разбившегося в Вашингтоне самолета

Обнаружены два бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне пассажирского самолета American Airlines, сообщает ABC.

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По данным телеканала, они отправлены на изучение в лабораторию Национального совета США по безопасности на транспорте. Глава профсоюза авиадиспетчеров заявил, что пока рано делать выводы о причинах катастрофы.

Ранее стало известно, что в аэропорту Вашингтона диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом была неполной. Один эксперт выполнял одновременно несколько задач, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из телетрансляции
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