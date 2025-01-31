Трамп: Пилоты разбившегося вертолета должны были видеть самолет

Американский лидер Дональд Трамп считает, что пилоты разбившегося в Вашингтоне вертолета должны были видеть самолет, с которым столкнулись, сообщает РИА Новости.

Минтранс США: никакого сбоя в коммуникации между самолетом и вертолетом не было

Он не исключил, что в трагедии виноваты сами пилоты вертолета.

Ранее стало известно, что в аэропорту Вашингтона диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом была неполной. Один эксперт выполнял одновременно несколько задач.

Столкновение произошло между пассажирским самолетом Bombardier CRJ700, принадлежавшим авиакомпании American Airlines, и военным вертолетом Sikorsky H-60, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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