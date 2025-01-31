Трамп: Пилоты разбившегося вертолета должны были видеть самолет
Американский лидер Дональд Трамп считает, что пилоты разбившегося в Вашингтоне вертолета должны были видеть самолет, с которым столкнулись, сообщает РИА Новости.
Он не исключил, что в трагедии виноваты сами пилоты вертолета.
Ранее стало известно, что в аэропорту Вашингтона диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом была неполной. Один эксперт выполнял одновременно несколько задач.
Столкновение произошло между пассажирским самолетом Bombardier CRJ700, принадлежавшим авиакомпании American Airlines, и военным вертолетом Sikorsky H-60, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru