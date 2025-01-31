Трамп: Пилоты разбившегося вертолета должны были видеть самолет

Трамп: Авиакатастрофу в Вашингтоне спровоцировал вертолет Бывшие топ-менеджеры «Роснано» задержаны по делу о нецелевом расходовании 45 млрд рублей В «Фонбет» подали иск против своего экс-директора Анохина СК завел дело в связи с нападениями собак на людей в Краснодаре Ученые РФ тестируют оборудование для измерения температуры на Полюсе недоступности