СМИ: Над военно-морской базой в США заметили группу загадочных беспилотников

Группу беспилотных летательных аппаратов заметили над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк в американском штате Вирджиния, сообщает The Wall Street Journal.

Загадочный рой дронов появлялся на протяжении 17 дней над скоплением военных объектов. В Лэнгли находится штаб-квартира ЦРУ, а Норфолк — крупнейшая военно-морская база в мире. Речь идет о событиях 2023 года.

Дроны появлялись в небе в течение 45-60 минут после захода солнца. Очевидцы рассказали, что длина беспилотников достигала 6 метров, скорость полета — 160 километров в час, а звук от них сравнили с «парадом газонокосилок». Некоторые из летательных аппаратов светились.

Ранее стало известно, что астрономы обнаружили доказательства существования разумной инопланетной жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

