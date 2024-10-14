Анонсирована публикация доказательств инопланетной жизни

Астрономы обнаружили доказательства существования разумной инопланетной жизни, сообщил Daily Mail британский режиссер, документалист и преподаватель Саймон Холланд, который сотрудничает с NASA.

Маск: Люди могут найти остатки давно ушедшей инопланетной цивилизации

По его словам, доказательства будут опубликованы менее чем через месяц. Команда проекта Breakthrough Listen из Оксфорда отметила, что анализирует сигнал, но не стала раскрывать его вероятный источник.

Ранее контр-адмирал ВМС США в отставке заявил, что верит в инопланетян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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