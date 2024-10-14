Анонсирована публикация доказательств инопланетной жизни

По его словам, доказательства будут опубликованы менее чем через месяц. Команда проекта Breakthrough Listen из Оксфорда отметила, что анализирует сигнал, но не стала раскрывать его вероятный источник.

Ранее контр-адмирал ВМС США в отставке заявил, что верит в инопланетян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

