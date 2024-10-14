Анонсирована публикация доказательств инопланетной жизни
14 октября 202403:35
Астрономы обнаружили доказательства существования разумной инопланетной жизни, сообщил Daily Mail британский режиссер, документалист и преподаватель Саймон Холланд, который сотрудничает с NASA.
По его словам, доказательства будут опубликованы менее чем через месяц. Команда проекта Breakthrough Listen из Оксфорда отметила, что анализирует сигнал, но не стала раскрывать его вероятный источник.
Ранее контр-адмирал ВМС США в отставке заявил, что верит в инопланетян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru