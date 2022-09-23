СМИ: на вилле Усманова в ФРГ нашли «любопытную находку»
На вилле в немецком Тегернзее, которая, как предполагается, принадлежит российскому бизнесмену Алишеру Усманову, сотрудник и правоохранительных органов обнаружили редкие ювелирные изделия, которыми могут оказаться яйцами Фаберже, сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники.
В настоящее время устанавливается их подлинность. Власти Германии обыскивают несколько объектов недвижимости российского миллиардера, которые расположены в Баварии, в связи с подозрениями в отмывании денег. В одной из вилл Усманова в Тегернзее нашли, предположительно, четыре яйца Фаберже.
В ходе рейда полиция получила доступ, в частности, к трем жилым домам в коммуне Роттах-Эгерн. Всего обыски прошли в 24 объектах.
В период с 2014 по 2022 год предприниматель якобы уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 555 млн евро.
Ранее Усманов подал иск в Европейский суд, бизнесмен намерен опротестовать свое включение в санкционный список ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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