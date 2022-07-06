Алишер Усманов и Ирина Винер-Усманова развелись в ЗАГСе
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что официально развелась с российским бизнесменом Алишером Усмановым, сообщает «Матч ТВ».
В эфире телеканала она уточнила, что развод был оформлен в ЗАГСе.
Ранее Усманов отозвал свой иск о разводе с Винер-Усмановой, так как все вопросы удалось уладить без судебного процесса. Кроме того, раздел имущества не предусматривался, сообщает телеканал «360».
Отмечается, что 68-летний Усманов и 73-летняя Ирина Винер-Усманова развелись после 30 лет брака.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 150 / сут.
Умерли
381 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 437 / сут.
- Госдума приняла закон о госизмене
- Toronto Star: Ответ Путина на санкции стал выстрелом по финсистеме НАТО
- Норвегия пропустила через границу грузы для Шпицбергена
- МИД РФ: Путин намерен участвовать в саммите G20 на Бали
- СМИ: вратаря Федотова определили в спортивную роту Северного флота
- Экс-депутат Рады обвинил Зеленского в намерении устроить террор в Донбассе
- Госдума приняла закон о создании российского движения детей и молодежи
- Россиянам рассказали, сколько можно сэкономить на «параллельных» гаджетах
- Алишер Усманов и Ирина Винер-Усманова развелись в ЗАГСе
- Стало известно, когда лучше снимать квартиру в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru