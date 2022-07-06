Алишер Усманов и Ирина Винер-Усманова развелись в ЗАГСе

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что официально развелась с российским бизнесменом Алишером Усмановым, сообщает «Матч ТВ».

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В эфире телеканала она уточнила, что развод был оформлен в ЗАГСе.

Ранее Усманов отозвал свой иск о разводе с Винер-Усмановой, так как все вопросы удалось уладить без судебного процесса. Кроме того, раздел имущества не предусматривался, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что 68-летний Усманов и 73-летняя Ирина Винер-Усманова развелись после 30 лет брака.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗАГСРазводАлишер Усманов
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