Алишер Усманов и Ирина Винер-Усманова развелись в ЗАГСе

В эфире телеканала она уточнила, что развод был оформлен в ЗАГСе.

Ранее Усманов отозвал свой иск о разводе с Винер-Усмановой, так как все вопросы удалось уладить без судебного процесса. Кроме того, раздел имущества не предусматривался, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что 68-летний Усманов и 73-летняя Ирина Винер-Усманова развелись после 30 лет брака.

