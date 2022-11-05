СМИ: На Украине 1,3 тысячи терминалов Starlink отключились из-за нехватки финансирования

Жалобы на проблемы в работе системы спутниковой связи Starlink на Украине вновь поступают с 24 октября, это вызывает обеспокоенность в украинских войсках. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Дорогой Starlink. Маску и ВСУ нужны деньги для спутникового широкополосного интернета

В начале октября стало известно о перебоях в работе Starlink, которые привели к «катастрофическим» потерям связи в украинской армии в течение нескольких недель.

По данным одного из источников телеканала, новые отключения Starlink стали «огромной проблемой» для ВСУ. Украинская сторона опасается потери доступа к предоставляемому системой интернету. Отключение затронуло 1,3 тысячи спутников, приобретенных Украиной.

Предположительно, проблемы со спутниковой системой возникли из-за недостатка финансирования. Как сообщил источник, владелец Starlink — компания предпринимателя Илона Маска SpaceX — берет за работу спутников $2,5 тысячи в месяц за каждый из терминалов. К сентябрю сумма, необходимая для оплаты работы оборудования, составила почти $20 млн. В Киеве опасаются, что в какой-то момент больше не смогут оплачивать работу Starlink.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпутникиУкраина
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