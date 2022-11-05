В начале октября стало известно о перебоях в работе Starlink, которые привели к «катастрофическим» потерям связи в украинской армии в течение нескольких недель.

По данным одного из источников телеканала, новые отключения Starlink стали «огромной проблемой» для ВСУ. Украинская сторона опасается потери доступа к предоставляемому системой интернету. Отключение затронуло 1,3 тысячи спутников, приобретенных Украиной.

Предположительно, проблемы со спутниковой системой возникли из-за недостатка финансирования. Как сообщил источник, владелец Starlink — компания предпринимателя Илона Маска SpaceX — берет за работу спутников $2,5 тысячи в месяц за каждый из терминалов. К сентябрю сумма, необходимая для оплаты работы оборудования, составила почти $20 млн. В Киеве опасаются, что в какой-то момент больше не смогут оплачивать работу Starlink.

