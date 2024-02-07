СМИ: На Тайване разместят подразделения спецназа США «зеленые береты»
Соединенные Штаты разместят спецназовцев сухопутных войск (известны как «зеленые береты») на Тайване на долгосрочной основе. Об этом сообщил телеканал TVBS.
Согласно данным, американские спецназовцы в качестве военных инструкторов будут размещены в гарнизонах на архипелагах Цзиньмэнь и Пэнху и будут обучать военных Тайваня. Телеканал отметил, что одна из программ предусматривает курс применения микробеспилотников Black Hornet.
Глава департамента оборонной стратегии и ресурсов Института национальной обороны и безопасности Тайваня Су Цзыюнь заявил, что «зеленые береты» в том числе специализируются на оборонительных операциях и могут выполнять задачи по предотвращению инфильтрации противника.
Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится к войне, передает «Радиоточка НСН».
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