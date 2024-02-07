СМИ: На Тайване разместят подразделения спецназа США «зеленые береты»

Согласно данным, американские спецназовцы в качестве военных инструкторов будут размещены в гарнизонах на архипелагах Цзиньмэнь и Пэнху и будут обучать военных Тайваня. Телеканал отметил, что одна из программ предусматривает курс применения микробеспилотников Black Hornet.

Глава департамента оборонной стратегии и ресурсов Института национальной обороны и безопасности Тайваня Су Цзыюнь заявил, что «зеленые береты» в том числе специализируются на оборонительных операциях и могут выполнять задачи по предотвращению инфильтрации противника.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится к войне, передает «Радиоточка НСН».

