СМИ: На Тайване разместят подразделения спецназа США «зеленые береты»

Соединенные Штаты разместят спецназовцев сухопутных войск (известны как «зеленые береты») на Тайване на долгосрочной основе. Об этом сообщил телеканал TVBS.

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Согласно данным, американские спецназовцы в качестве военных инструкторов будут размещены в гарнизонах на архипелагах Цзиньмэнь и Пэнху и будут обучать военных Тайваня. Телеканал отметил, что одна из программ предусматривает курс применения микробеспилотников Black Hornet.

Глава департамента оборонной стратегии и ресурсов Института национальной обороны и безопасности Тайваня Су Цзыюнь заявил, что «зеленые береты» в том числе специализируются на оборонительных операциях и могут выполнять задачи по предотвращению инфильтрации противника.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится к войне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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