Китай выступил против посещения членами Конгресса США Тайваня
14 января 202407:04
Пекин выступает против посещения членами американского Конгресса Тайваня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюйя.
Как заявил дипломат, Китай также против любых официальных контактов властей США с островом, так как «Тайвань является неотъемлемой частью Китая». Он призвал американские власти соблюдать принцип «одного Китая».
Ранее избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны Пекина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Китай выступил против посещения членами Конгресса США Тайваня
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru