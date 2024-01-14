Китай выступил против посещения членами Конгресса США Тайваня

Как заявил дипломат, Китай также против любых официальных контактов властей США с островом, так как «Тайвань является неотъемлемой частью Китая». Он призвал американские власти соблюдать принцип «одного Китая».

Ранее избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны Пекина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

