В Минобороны Китая заявили о подготовке армии к войне
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится к войне. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.
«Народно-освободительная армия Китая продолжает тренироваться и готовиться к войне и будет продолжать организовывать соответствующие военные операции в обычном режиме», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.
У Цянь напомнил, что недавно командование Восточного театра военных действий НОАК организовало регулярное совместное патрулирование боевой готовности в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Меры были приняты для дальнейшего повышения уровня боевой подготовки армии.
Кроме того, представитель Минобороны подчеркнул, что Китай ставит перед собой задачи по защите суверенитета и территориальной целостности.
Между тем лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман заявил, что Пекин вступает в эпоху «застоя и разочарования», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru