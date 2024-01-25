В Минобороны Китая заявили о подготовке армии к войне

«Народно-освободительная армия Китая продолжает тренироваться и готовиться к войне и будет продолжать организовывать соответствующие военные операции в обычном режиме», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

У Цянь напомнил, что недавно командование Восточного театра военных действий НОАК организовало регулярное совместное патрулирование боевой готовности в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Меры были приняты для дальнейшего повышения уровня боевой подготовки армии.

Кроме того, представитель Минобороны подчеркнул, что Китай ставит перед собой задачи по защите суверенитета и территориальной целостности.

Между тем лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман заявил, что Пекин вступает в эпоху «застоя и разочарования», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

