Количество погибших при авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 28 человек

Количество погибших при крушении пассажирского самолёта авиакомпании Jeju Air в Южной Корее выросло до 28, сообщает агентство «Рёнхап».

В Грозном глава СКР провел совещание по факту крушения самолета в Актау

Ранее сообщалось, что жертвами авиакатастрофы стали 23 человека. Два пассажира спасены. Ожидается, что количество жертв и пострадавших будет расти.

Полиция и пожарные провели первоначальную ликвидацию пожара и ведут спасательные работы, начиная с хвостовой части самолета.

Лайнер выполнял рейс из Бангкока (Таиланд) в Муан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба правительства Иркутской области
ТЕГИ:Крушение СамолетаЮжная Корея

Горячие новости

Все новости

партнеры