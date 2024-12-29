Количество погибших при авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 28 человек
29 декабря 202405:09
Количество погибших при крушении пассажирского самолёта авиакомпании Jeju Air в Южной Корее выросло до 28, сообщает агентство «Рёнхап».
Ранее сообщалось, что жертвами авиакатастрофы стали 23 человека. Два пассажира спасены. Ожидается, что количество жертв и пострадавших будет расти.
Полиция и пожарные провели первоначальную ликвидацию пожара и ведут спасательные работы, начиная с хвостовой части самолета.
Лайнер выполнял рейс из Бангкока (Таиланд) в Муан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru