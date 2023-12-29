СМИ: На празднике в Испании разбили 12 тысяч яиц

Традиционная яично-мучная битва прошла в испанской провинции Аликанте в ходе празднования Дня святых младенцев, сообщает газета La Vanguardia.

Путин в шутку попросил Лукашенко поделиться с РФ куриными яйцами

В рамках шуточного сражения участники имитируя военный переворот. Они делятся на «военную хунту» и «оппозицию», забрасывая друг друга яйцами и мукой.

Мэр города Иби Серджио Карраско рассказал, что в 2023 году в ходе битвы было разбито 12 тысяч яиц, а также разбросано 2,5 тысячи кг муки. Он уточнил, что все яйца были просрочены.

Ранее в России было совершено покушение на воронежского предпринимателя Геннадия Ширяева - владельца одного из крупнейших производств яиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПраздникИспанияЯйца

Горячие новости

Все новости

партнеры