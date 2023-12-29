СМИ: На празднике в Испании разбили 12 тысяч яиц
Традиционная яично-мучная битва прошла в испанской провинции Аликанте в ходе празднования Дня святых младенцев, сообщает газета La Vanguardia.
В рамках шуточного сражения участники имитируя военный переворот. Они делятся на «военную хунту» и «оппозицию», забрасывая друг друга яйцами и мукой.
Мэр города Иби Серджио Карраско рассказал, что в 2023 году в ходе битвы было разбито 12 тысяч яиц, а также разбросано 2,5 тысячи кг муки. Он уточнил, что все яйца были просрочены.
Ранее в России было совершено покушение на воронежского предпринимателя Геннадия Ширяева - владельца одного из крупнейших производств яиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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