Путин в шутку попросил Лукашенко поделиться с РФ куриными яйцами
Президент России Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета отреагировал на слова белорусского коллеги Александра Лукашенко о производстве продуктов питания в республике.
Лукашенко заявил, что Белоруссия обеспечивает себя продуктами питания, в том числе куриными яйцами.
«Поставьте нам, не жадничайте», - сказал Путин.
Ранее в Россию начали поступать яйца из Азербайджана. Минсельхоз полагает, что ситуация с ценами стабилизируется после Нового года.
В беседе с «Известиями» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец допустил, что стоимость яиц снизится по естественным причинам. В их числе он указал падение спроса в связи с окончанием праздников.
В интервью РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цены на яйца в России выросли на фоне повышенного спроса, передает «Радиоточка НСН».
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