Путин в шутку попросил Лукашенко поделиться с РФ куриными яйцами

Лукашенко заявил, что Белоруссия обеспечивает себя продуктами питания, в том числе куриными яйцами.

«Поставьте нам, не жадничайте», - сказал Путин.

Ранее в Россию начали поступать яйца из Азербайджана. Минсельхоз полагает, что ситуация с ценами стабилизируется после Нового года.

В беседе с «Известиями» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец допустил, что стоимость яиц снизится по естественным причинам. В их числе он указал падение спроса в связи с окончанием праздников.

В интервью РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цены на яйца в России выросли на фоне повышенного спроса, передает «Радиоточка НСН».

