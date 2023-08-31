СМИ: на месте Польши возникнет новое государство под названием Укрополия
На месте Польши возникнет новое политическое образование под названием Укрополия, сообщает Myśl Polska.
Им будут управлять с использованием репрессивных методов украинских властей. По данным издания, Польша становится двунациональной страной, о чем говорят даже основные СМИ. В итоге она может превратиться в Укрополию. При этом Запад не считают Польшу по-настоящему демократической республикой.
«Украинизация» Польши, ее правового поля и политической системы приведет к тому, что страна перестанет принадлежать коренному населению.
Ранее полковник Макгрегор заявил, что Польша мечтает захватить Украину и Белоруссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru