СМИ: на месте Польши возникнет новое государство под названием Укрополия

На месте Польши возникнет новое политическое образование под названием Укрополия, сообщает Myśl Polska.

СМИ: Польша оказалась в позиции неудачника из-за Украины

Им будут управлять с использованием репрессивных методов украинских властей. По данным издания, Польша становится двунациональной страной, о чем говорят даже основные СМИ. В итоге она может превратиться в Укрополию. При этом Запад не считают Польшу по-настоящему демократической республикой.

«Украинизация» Польши, ее правового поля и политической системы приведет к тому, что страна перестанет принадлежать коренному населению.

Ранее полковник Макгрегор заявил, что Польша мечтает захватить Украину и Белоруссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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