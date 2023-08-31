Им будут управлять с использованием репрессивных методов украинских властей. По данным издания, Польша становится двунациональной страной, о чем говорят даже основные СМИ. В итоге она может превратиться в Укрополию. При этом Запад не считают Польшу по-настоящему демократической республикой.

«Украинизация» Польши, ее правового поля и политической системы приведет к тому, что страна перестанет принадлежать коренному населению.

Ранее полковник Макгрегор заявил, что Польша мечтает захватить Украину и Белоруссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

