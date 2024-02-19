СМИ: на конференции в Мюнхене обсуждали возможность атаки России на НАТО

Члены Североатлантического альянса на прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности обсуждали возможность атаки на одно из государств-членов НАТО со стороны России на фоне растущего беспокойства из-за неспособности США обеспечить военную поддержку Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным издания, в настоящее время члены Альянса ведут приватные разговоры о российской атаке на одного из них как об угрозе, которая требует срочного реагирования. В НАТО растет сомнение в том, что Вашингтон сохранят свою традиционную роль защитника Европы.

Кроме того, высокопоставленные представители оборонных ведомств открыто высказывали беспокойство из-за «провала США в предоставлении миллиардов долларов Украине».

Ранее в Конгрессе США заявили, что Украине придется заключить мир с Россией и смириться с большими территориальными потерями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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