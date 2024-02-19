В США предостерегли НАТО от конфликта с Россией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-постпред при ООН Никки Хейли предостерегла американские власти и НАТО от возможного конфликта с РФ после поражения Украины.

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В эфире телеканала ABC она указала на якобы имеющиеся планы Москвы в отношении Польши и прибалтийских стран.

«Если это произойдет, то страны НАТО немедленно втянут Америку в войну», — сказала политик.

Она отметила, что Украина не просит посылать ей военных, а только снаряжение и боеприпасы. Хейли считает, что Запад должен дать Украине все, что она просит, чтобы предотвратить отправку в зону конфликта своих военных.

Ранее сенатор от Штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что США следует передавать военную помощь Украине не безвозмездно, а в кредит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАНАТО

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