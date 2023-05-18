СМИ: на Кипре предотвращено покушение на российского журналиста
Полицейские Кипра предотвратили покушение на российского журналиста, сообщает телеканал Alpha.
Подозреваемых двое, они задержаны. Имя сотрудника СМИ не разглашается. Заказчик покушения - 62-летний «мужчина русско-еврейского происхождения», проживающий в Пафосе. 13 мая он предстал перед судом и был помещен под арест на шесть дней.
Он организовал приезд 56-летнего мужчины на Кипр, чтобы тот совершил убийство. Его также оставили под арестом на пять дней.
Во время расследования появились доказательства личных и финансовых разногласий между российским журналистом и 62-летним мужчиной.
Ранее украинская разведка признала причастность Киева к подрывам россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru