Подозреваемых двое, они задержаны. Имя сотрудника СМИ не разглашается. Заказчик покушения - 62-летний «мужчина русско-еврейского происхождения», проживающий в Пафосе. 13 мая он предстал перед судом и был помещен под арест на шесть дней.

Он организовал приезд 56-летнего мужчины на Кипр, чтобы тот совершил убийство. Его также оставили под арестом на пять дней.

Во время расследования появились доказательства личных и финансовых разногласий между российским журналистом и 62-летним мужчиной.

Ранее украинская разведка признала причастность Киева к подрывам россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

