Подозреваемый в покушении на Прилепина арестован
Александра Пермякова, подозреваемого в покушении на писателя и политика Захара Прилепина, арестовали. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
В понедельник Пермякову предъявили обвинение в совершении теракта и незаконных приобретении, сбыте, хранении, перевозке взрывчатки. Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу.
«По ходатайству ... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в Следкоме.
О покушении на Прилепина стало известно в минувшую субботу, автомобиль писателя взорвался на трассе в Нижегородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате ЧП один человек погиб, сам Прилепин получил травмы. По словам Пермякова, по заданию украинских спецслужб он заложил взрывное устройство по пути следования авто и дистанционно привел бомбу в действие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru