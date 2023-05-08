Подозреваемый в покушении на Прилепина арестован

В понедельник Пермякову предъявили обвинение в совершении теракта и незаконных приобретении, сбыте, хранении, перевозке взрывчатки. Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу.

«По ходатайству ... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в Следкоме.

О покушении на Прилепина стало известно в минувшую субботу, автомобиль писателя взорвался на трассе в Нижегородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате ЧП один человек погиб, сам Прилепин получил травмы. По словам Пермякова, по заданию украинских спецслужб он заложил взрывное устройство по пути следования авто и дистанционно привел бомбу в действие.

