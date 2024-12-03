СМИ: На границе с США обнаружили более ста детей
3 декабря 202403:32
Более 100 несовершеннолетних, в том числе дети, пытались пересечь границу Мексики и США, сообщил телеканал NewsNation.
Возраст тех, кто был замечен на границе, составляет от двух до 17 лет. Среди несовершеннолетних была 4-летняя девочка, чья мать, проживающая в США, оставила ее контрабандистам в Гондурасе в надежде на воссоединение.
Когда девочку обнаружили, на ней была записка с номером телефона ее матери.
Ранее президент Джо Байден США объявил о вводе запрета на убежище для нелегалов из Мексики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru