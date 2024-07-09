Маск: Власти США хотели впустить побольше нелегальных иммигрантов для голосования

Так он ответил на пост спикера палаты представителей США Майка Джонсона, по словам которого, Демократическая партия хочет «сделать избирателей» из нелегальных иммигрантов.

Ранее президент Джо Байден США объявил о вводе запрета на убежище для нелегалов из Мексики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

