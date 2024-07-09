Маск: Власти США хотели впустить побольше нелегальных иммигрантов для голосования
9 июля 202400:33
Американские власти планировали впустить в страну как можно больше нелегальных мигрантов, чтобы они могли проголосовать на предстоящих президентских выборах в ноябре, сообщил в соцсети X миллиардер Илон Маск.
Так он ответил на пост спикера палаты представителей США Майка Джонсона, по словам которого, Демократическая партия хочет «сделать избирателей» из нелегальных иммигрантов.
Ранее президент Джо Байден США объявил о вводе запрета на убежище для нелегалов из Мексики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru