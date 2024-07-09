Маск: Власти США хотели впустить побольше нелегальных иммигрантов для голосования

Американские власти планировали впустить в страну как можно больше нелегальных мигрантов, чтобы они могли проголосовать на предстоящих президентских выборах в ноябре, сообщил в соцсети X миллиардер Илон Маск.

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Так он ответил на пост спикера палаты представителей США Майка Джонсона, по словам которого, Демократическая партия хочет «сделать избирателей» из нелегальных иммигрантов.

Ранее президент Джо Байден США объявил о вводе запрета на убежище для нелегалов из Мексики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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