Президент США объявил о вводе запрета на убежище для нелегалов из Мексики
Мигранты из Мексики, незаконно перешедшие границу с США, временно не смогут получить убежище, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена.
Глава государства подписал соответствующий указ. Байден считает, что необходимо защитить границу США. В американской администрации отметили, что данная мера носит временный характер. Она будет действовать в периоды, когда поток вынужденных переселенцев из Мексики превышает пропускные способности границы – именная такая ситуация сложилась сегодня.
Отмечается, что в то время как Байден предпринимал меры по обеспечению безопасности границы страны, Конгресс бездействовал.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон после встречи с главой государства Джо Байденом заявил, что приоритетом для него является урегулирование кризиса на южной границе страны, а не выделение средств на помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru