Президент США объявил о вводе запрета на убежище для нелегалов из Мексики

Глава государства подписал соответствующий указ. Байден считает, что необходимо защитить границу США. В американской администрации отметили, что данная мера носит временный характер. Она будет действовать в периоды, когда поток вынужденных переселенцев из Мексики превышает пропускные способности границы – именная такая ситуация сложилась сегодня.

Отмечается, что в то время как Байден предпринимал меры по обеспечению безопасности границы страны, Конгресс бездействовал.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон после встречи с главой государства Джо Байденом заявил, что приоритетом для него является урегулирование кризиса на южной границе страны, а не выделение средств на помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

