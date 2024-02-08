СМИ: на энергоблоке японской АЭС «Цурага» наблюдается дым
8 февраля 202403:30
На атомной электростанции «Цуруга» в Японии зафиксировано появление дыма, сообщает NHK.
По данным телеканала, он появился в районе турбинного отсека на первом энергоблоке АЭС. Пострадавших нет.
На первом энергоблоке этой станции с 2017 проводятся работы по демонтажу реактора.
Ранее Роспотребнадзор не выявил превышения радиации после утечки с «Фукусимы-1», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: на энергоблоке японской АЭС «Цурага» наблюдается дым
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru