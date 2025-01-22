Лондон направил подлодку следить за российским судном в Ла-Манше

Миниобороны Великобритании задействовало подводную лодку для наблюдения за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш. Об этом в ходе выступления в парламенте заявил глава ведомства Джон Хили.

По его словам, для мониторинга также были привлечены военные корабли HMS Somerset и HMS Tyne. Министр отметил, что изменил правила ведения боевых действий Королевского флота, что позволило кораблям приблизиться к российскому судну и усилить контроль над его передвижениями.