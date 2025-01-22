Лондон направил подлодку следить за российским судном в Ла-Манше

Миниобороны Великобритании задействовало подводную лодку для наблюдения за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш. Об этом в ходе выступления в парламенте заявил глава ведомства Джон Хили.

По его словам, для мониторинга также были привлечены военные корабли HMS Somerset и HMS Tyne. Министр отметил, что изменил правила ведения боевых действий Королевского флота, что позволило кораблям приблизиться к российскому судну и усилить контроль над его передвижениями.

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Хили охарактеризовал «Янтарь» как «шпионский корабль», утверждая, что он якобы занимается разведывательной деятельностью и исследованием подводной инфраструктуры Британии.

В январе НАТО начало патрулирование Балтийского моря в рамках миссии Baltic Sentry, мотивируя это необходимостью усиленного контроля за подводными объектами. Поводом стали инциденты с повреждением кабелей, произошедшие в конце 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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