СМИ: на Ближний Восток прибыла подводная лодка США
6 ноября 202303:32
Американская стратегическая атомная подводная лодка класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток, сообщает в соцсети Х Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов.
Ранее в Министерстве обороны США заявили, что отправляют на Ближний Восток дополнительно 300 военнослужащих.
Кроме того, на Ближний Восток прибыли истребители США F-15, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: на Ближний Восток прибыла подводная лодка США
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru