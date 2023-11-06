СМИ: на Ближний Восток прибыла подводная лодка США

Американская стратегическая атомная подводная лодка класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток, сообщает в соцсети Х Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов.

В США подтвердили переброску второго авианосца в Средиземное море

Ранее в Министерстве обороны США заявили, что отправляют на Ближний Восток дополнительно 300 военнослужащих.

Кроме того, на Ближний Восток прибыли истребители США F-15, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАПодлодка

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