На Ближний Восток прибыли истребители США F-15

Истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций» США. Об этом сообщило Центральное командование американских Вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети Х.

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«F-15E 494-й экспедиционной истребительной эскадрильи прибыли в зону ответственности Центрального командования США, чтобы укрепить позиции США и усилить воздушные операции на Ближнем Востоке», — указали в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что Штаты перебросят на Ближний Восток около 20-25 истребителей F-35 и F-15.

Во вторник в акваторию Израиля прибыл авианосец США «Джеральд Р. Форд» и корабли сопровождения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Истребитель F-15C
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