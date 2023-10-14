На Ближний Восток прибыли истребители США F-15
Истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций» США. Об этом сообщило Центральное командование американских Вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети Х.
«F-15E 494-й экспедиционной истребительной эскадрильи прибыли в зону ответственности Центрального командования США, чтобы укрепить позиции США и усилить воздушные операции на Ближнем Востоке», — указали в ведомстве.
Ранее СМИ сообщали, что Штаты перебросят на Ближний Восток около 20-25 истребителей F-35 и F-15.
Во вторник в акваторию Израиля прибыл авианосец США «Джеральд Р. Форд» и корабли сопровождения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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