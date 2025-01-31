СМИ: На Бали задержали гражданина РФ, подозреваемого в ограблении
Власти острова Бали в Индонезии задержали гражданина России, которого подозревают в причастности к вооруженному ограблению, сообщило местное агентство ANTARA.
Согласно данным, инцидент произошел 15 декабря прошлого года. Когда потерпевший находился в своем автомобиле, его заблокировали две машины, из которых вышли по четыре человека, вооруженных молотками, пистолетами и ножами. Отмечается, что они посадили потерпевшего в одну из машин, силой отобрали у него мобильный телефон, избили и заставили перевести криптовалютные активы на два счета, предположительно, принадлежащих преступникам.
Сообщается, что индонезийская полиция координирует свои действия с Интерполом, чтобы найти всех подозреваемых в ограблении. Пострадавший смог описать одного из предполагаемых преступников, благодаря чему полиции удалось установить его личность.
В настоящее время полиция арестовала одного из подозреваемых преступников – это гражданин РФ, он собирался покинуть Бали и отправиться в Дубай через международный аэропорт Денпасара. Указывается, что материальный ущерб от действий злоумышленников оценили в 40 млн долларов.
Ранее сообщалось, что двое человек погибли, несколько получили тяжелые ранения из-за нападения с ножом в немецком Ашхаффенбурге. Парк Шенталь был полностью оцеплен. Ранее он считался опасным из-за случаев насилия и ограблений, связанных с наркоторговлей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru