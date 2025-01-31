СМИ: На Бали задержали гражданина РФ, подозреваемого в ограблении

Сообщается, что индонезийская полиция координирует свои действия с Интерполом, чтобы найти всех подозреваемых в ограблении. Пострадавший смог описать одного из предполагаемых преступников, благодаря чему полиции удалось установить его личность.

В настоящее время полиция арестовала одного из подозреваемых преступников – это гражданин РФ, он собирался покинуть Бали и отправиться в Дубай через международный аэропорт Денпасара. Указывается, что материальный ущерб от действий злоумышленников оценили в 40 млн долларов.

Ранее сообщалось, что двое человек погибли, несколько получили тяжелые ранения из-за нападения с ножом в немецком Ашхаффенбурге. Парк Шенталь был полностью оцеплен. Ранее он считался опасным из-за случаев насилия и ограблений, связанных с наркоторговлей, передает «Радиоточка НСН».

