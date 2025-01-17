Полиция нашла чемпионские перстни Малкина после ограбления

Полиция нашла чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли российского форварда хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, которые считались украденными. Об этом сообщили правоохранители округа Аллегейни американского штата Пенсильвания в соцсети X.

У хоккеиста Малкина украли чемпионские перстни НХЛ

По данным полиции, перстни обнаружили дома у Малкина. Расследование инцидента с ограблением дома хоккеиста продолжается.

Пресс-служба «Питтсбурга» опубликовала заявление нападающего, в котором Евгений Малкин поблагодарил полицию и хоккейный клуб, оказавший ему поддержку.

Ранее дом хоккеиста в США взломали и ограбили, вскрыв сейф. Отмечалось, что у Малкина украли перстни за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016, 2017 годах, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ХоккейОграблениеСШАЕвгений Малкин

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