СМИ: Двое человек погибли из-за нападения с ножом в немецком Ашхаффенбурге
Двое человек погибли, несколько получили тяжелые ранения из-за нападения с ножом в немецком Ашхаффенбурге. Среди погибших, по данным Bild («BILD на русском» внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов), может быть ребенок.
Инцидент произошел утром. Полиция задержала одного подозреваемого. Однако причины случившегося пока неизвестны.
Парк Шёнталь был полностью оцеплен, а движение поездов на соседнем вокзале приостановлено, так как нападавший пытался скрыться через железнодорожные пути. Полиция уверяет, что угрозы для населения больше нет.
Ранее этот парк считался опасным из-за случаев насилия и ограблений, связанных с наркоторговлей. Благодаря патрулям, регулярно дежурящим в зоне, подозреваемого удалось быстро задержать.
Ранее мужчина напал с ножом на прохожего в районе ресторанов на улице Левонтин в центре Тель-Авива, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru