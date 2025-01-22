СМИ: Двое человек погибли из-за нападения с ножом в немецком Ашхаффенбурге

Двое человек погибли, несколько получили тяжелые ранения из-за нападения с ножом в немецком Ашхаффенбурге. Среди погибших, по данным Bild («BILD на русском» внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов), может быть ребенок.

Мужчина напал с ножом на человека в аэропорту Красноярска

Инцидент произошел утром. Полиция задержала одного подозреваемого. Однако причины случившегося пока неизвестны.

Парк Шёнталь был полностью оцеплен, а движение поездов на соседнем вокзале приостановлено, так как нападавший пытался скрыться через железнодорожные пути. Полиция уверяет, что угрозы для населения больше нет.

Ранее этот парк считался опасным из-за случаев насилия и ограблений, связанных с наркоторговлей. Благодаря патрулям, регулярно дежурящим в зоне, подозреваемого удалось быстро задержать.

Ранее мужчина напал с ножом на прохожего в районе ресторанов на улице Левонтин в центре Тель-Авива, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПогибшиеПострадавшиеНападениеГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры