СМИ: Двое человек погибли из-за нападения с ножом в немецком Ашхаффенбурге

Инцидент произошел утром. Полиция задержала одного подозреваемого. Однако причины случившегося пока неизвестны.



Парк Шёнталь был полностью оцеплен, а движение поездов на соседнем вокзале приостановлено, так как нападавший пытался скрыться через железнодорожные пути. Полиция уверяет, что угрозы для населения больше нет.



Ранее этот парк считался опасным из-за случаев насилия и ограблений, связанных с наркоторговлей. Благодаря патрулям, регулярно дежурящим в зоне, подозреваемого удалось быстро задержать.

Ранее мужчина напал с ножом на прохожего в районе ресторанов на улице Левонтин в центре Тель-Авива, напоминает RT.

