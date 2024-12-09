ФСБ пресекла работу сети кол-центров, обманувших 100 тысяч жителей 50 стран
ФСБ России накрыла международную сеть колл-центров, которые работали в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили, сообщило ведомство.
Уточняется, что в общей сложности были задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов сети. В 2022 году они по заданию СБУ рассылали анонимные сообщения о якобы готовящихся терактах в России. От подобной мошеннической деятельности пострадали около 100 тысяч человек в более чем 50 странах мира.
В ФСБ также заявили о задержании одного из руководителей колл-центров гражданина Израиля и Украины Кесельмана. Поиски еще одного руководителя, который является гражданином Израиля и Грузии, продолжаются.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали способ получить доступ к «Госуслугам» при помощи полиса ОМС. Злоумышленники рассказывают жертвам легенду об обязательном обновлении данных полиса ОМС, потому что бесплатная медицинская помощь якобы им больше недоступна. Под этим предлогом россиянам отправляют СМС, в котором содержится код для входа в «Госуслуги», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru