ФСБ пресекла работу сети кол-центров, обманувших 100 тысяч жителей 50 стран

Уточняется, что в общей сложности были задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов сети. В 2022 году они по заданию СБУ рассылали анонимные сообщения о якобы готовящихся терактах в России. От подобной мошеннической деятельности пострадали около 100 тысяч человек в более чем 50 странах мира.

В ФСБ также заявили о задержании одного из руководителей колл-центров гражданина Израиля и Украины Кесельмана. Поиски еще одного руководителя, который является гражданином Израиля и Грузии, продолжаются.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали способ получить доступ к «Госуслугам» при помощи полиса ОМС. Злоумышленники рассказывают жертвам легенду об обязательном обновлении данных полиса ОМС, потому что бесплатная медицинская помощь якобы им больше недоступна. Под этим предлогом россиянам отправляют СМС, в котором содержится код для входа в «Госуслуги», передает «Радиоточка НСН».

