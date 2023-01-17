СМИ: на Бали машина с российскими туристами упала в овраг с высоты 25 метров

Происшествие случилось в районе Булеленг. В результате четыре пассажира, включая водителя, были доставлены в больницу с травмами. Предположительно, авария произошла из-за невнимательности водителя автомобиля, который плохо знал местность. Также в машине могли отказать тормоза, из-за чего она съехала в овраг.

Помимо водителя в машине ехали еще один мужчина и две женщины. У мужчины рваные раны головы и боли в плече, женщина сломала паховую кость, а вторая пассажирка получила травму левой ноги.

Ранее одиннадцать человек погибли в крупном ДТП в Боливии. Еще 13 человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

