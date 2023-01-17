СМИ: на Бали машина с российскими туристами упала в овраг с высоты 25 метров
На индонезийском острове Бали автомобиль, перевозивший группу туристов из России, упал в овраг глубиной 25 метров, сообщает Detik.
Происшествие случилось в районе Булеленг. В результате четыре пассажира, включая водителя, были доставлены в больницу с травмами. Предположительно, авария произошла из-за невнимательности водителя автомобиля, который плохо знал местность. Также в машине могли отказать тормоза, из-за чего она съехала в овраг.
Помимо водителя в машине ехали еще один мужчина и две женщины. У мужчины рваные раны головы и боли в плече, женщина сломала паховую кость, а вторая пассажирка получила травму левой ноги.
Ранее одиннадцать человек погибли в крупном ДТП в Боливии. Еще 13 человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 289 / сут.
Умерли
394 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 466 / сут.
- Автор книги о Байдене заявил, что Зеленского предупреждали о покушениях
- СМИ: на Бали машина с российскими туристами упала в овраг с высоты 25 метров
- Продюсер Бардаш заявил о наркомании Зеленского
- Гросси: миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской АЭС
- Кличко рассказали о состоянии энергоресурсов в Киеве
- Папа римский: Зеленский должен сесть за стол переговоров
- Косачев прокомментировал требование ЕС о бесплатных полетах над Сибирью
- Борисов: «Роскосмос» построит два завода по серийному производству спутников
- Число пострадавших в массовой аварии с маршруткой в Калуге возросло до 9 человек
- Минцифры: Российские мобильные операторы работают во всех новых регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru