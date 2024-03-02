СМИ: На Аляске рыбаки обнаружили разведывательный воздушный шар

По данным телеканала, рыбаки сделали фото объекта и направили их федеральным службам. По предварительным данным, находка похожа на воздушные объекты, которые используются другими странами для наблюдения. При этом источники не исключают, что объект может оказаться не воздушным шаром.

Как ожидается, экипаж судна в ближайшие выходные передаст найденный шар сотрудникам ФБР. Затем объект доставят в лабораторию ведомства в штате Вирджиния.

Ранее над западными районами США заметили неопознанный летательный аппарат, он не представлял угрозы. Позже истребители Североамериканского командования ПВО (NORAD) перехватили аэростат над штатом Юта.

