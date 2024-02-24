Американские истребители перехватили аэростат на западе США

В пятницу американские СМИ сообщили о неопознанном летательном аппарате, пролетавшем над западными районами США и не представлявшем угрозы. При этом данных о происхождении и назначении объекта не было.

«Воздушный шар был перехвачен истребителями NORAD над [штатом] Юта», — указали в командовании.

По данным NORAD, аэростат летел на высоте около 43 - 45 тысяч футов (13,1 - 13,7 км), не маневрировал и не представлял угрозы нацбезопасности.

