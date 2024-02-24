Американские истребители перехватили аэростат на западе США
Североамериканское командование ПВО (NORAD) перехватило в США аэростат, который заметили ранее над западными районами страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
В пятницу американские СМИ сообщили о неопознанном летательном аппарате, пролетавшем над западными районами США и не представлявшем угрозы. При этом данных о происхождении и назначении объекта не было.
«Воздушный шар был перехвачен истребителями NORAD над [штатом] Юта», — указали в командовании.
По данным NORAD, аэростат летел на высоте около 43 - 45 тысяч футов (13,1 - 13,7 км), не маневрировал и не представлял угрозы нацбезопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru