Американские истребители перехватили аэростат на западе США

Североамериканское командование ПВО (NORAD) перехватило в США аэростат, который заметили ранее над западными районами страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

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В пятницу американские СМИ сообщили о неопознанном летательном аппарате, пролетавшем над западными районами США и не представлявшем угрозы. При этом данных о происхождении и назначении объекта не было.

«Воздушный шар был перехвачен истребителями NORAD над [штатом] Юта», — указали в командовании.

По данным NORAD, аэростат летел на высоте около 43 - 45 тысяч футов (13,1 - 13,7 км), не маневрировал и не представлял угрозы нацбезопасности.

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ФОТО: РИА Новости
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