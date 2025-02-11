СМИ: Мужчина обвинил репера Diddy в изнасиловании

Неизвестный мужчина подал в суд на американского рэп-исполнителя Шона Комбса (псевдоним Diddy), обвинив его в сексуальном насилии, сообщает TMZ.

Против рэпера P.Diddy подали несколько новых исков

По данным портала, истец утверждает, что музыкант его изнасиловал.

Ранее апелляционный суд США постановил оставить Комбса под стражей до начала судебного разбирательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Browarnik Seth / Startraks / ABACA
ТЕГИ:ИзнасилованиеМузыкантыРэпер

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