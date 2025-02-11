СМИ: Мужчина обвинил репера Diddy в изнасиловании
11 февраля 202506:01
Неизвестный мужчина подал в суд на американского рэп-исполнителя Шона Комбса (псевдоним Diddy), обвинив его в сексуальном насилии, сообщает TMZ.
По данным портала, истец утверждает, что музыкант его изнасиловал.
Ранее апелляционный суд США постановил оставить Комбса под стражей до начала судебного разбирательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru