Рэпер Diddy останется под стражей до суда по обвинениям в торговле людьми

Апелляционный суд США постановил оставить американского рэпера Шона Комбса, более известного как Diddy, под стражей до начала судебного разбирательства, сообщает Associated Press.

Он обвиняется в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Судебный процесс запланирован на май 2025 года.

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Судья федерального апелляционного суда решил не освобождать Комбса под залог. Против рэпера поданы многочисленные иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми.

Комбс начал свою музыкальную карьеру в 1990-х годах и в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году его состояние оценивалось в $1 млрд, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z, передает «Радиоточка НСН».

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