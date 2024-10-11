Рэпер Diddy останется под стражей до суда по обвинениям в торговле людьми

Судья федерального апелляционного суда решил не освобождать Комбса под залог. Против рэпера поданы многочисленные иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми.

Комбс начал свою музыкальную карьеру в 1990-х годах и в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году его состояние оценивалось в $1 млрд, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z, передает «Радиоточка НСН».

