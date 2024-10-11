Рэпер Diddy останется под стражей до суда по обвинениям в торговле людьми
Апелляционный суд США постановил оставить американского рэпера Шона Комбса, более известного как Diddy, под стражей до начала судебного разбирательства, сообщает Associated Press.
Он обвиняется в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Судебный процесс запланирован на май 2025 года.
Судья федерального апелляционного суда решил не освобождать Комбса под залог. Против рэпера поданы многочисленные иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми.
Комбс начал свою музыкальную карьеру в 1990-х годах и в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году его состояние оценивалось в $1 млрд, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z, передает «Радиоточка НСН».
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