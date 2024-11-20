Против рэпера P.Diddy подали несколько новых исков
Несколько новых исков подали в суд против рэпера Шона Комбса (известен как P.Diddy), сообщил телеканал ABC.
Сообщается, что продюсера и музыканта обвиняют в том, что он совершил насильственные действия сексуального характера в 2022 году в отношении 39-летнего мужчины.
Еще одним истцом стал неназванный актер, которого рэпер подверг насилию в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Кроме того, иск поступил от женщины, чье имя также не разглашается.
Музыкант находится в тюрьме и ждет суда. В частности, его обвиняют в сексуальных преступлениях (в том числе против детей) и торговле людьми.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ФБР и полиция США не могли не знать о преступлениях P.Diddy. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Иванов заявил, что ВСУ сожгли 14 деревень в Курской области
- Стоимость биткоина превысила $94 тысячи
- СМИ: Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за драки на борту
- Трасса М-12 «Восток» будет породлена до Екатеринбурга в 2025 году
- Лукашенко помиловал еще 32 человека, осужденных за экстремистские преступления
- СМИ: Общественники потребовали отменить концерт Гуфа
- Bild: Россиянин оказался капитаном судна, подозреваемого в повреждении кабелей
- Против рэпера P.Diddy подали несколько новых исков
- Мишустин: Поставки самолетов МС-21 могут начаться в 2024 году
- Забракованное Трампом полотно Уорхола выставили на аукцион за $700 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru