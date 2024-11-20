Против рэпера P.Diddy подали несколько новых исков

Сообщается, что продюсера и музыканта обвиняют в том, что он совершил насильственные действия сексуального характера в 2022 году в отношении 39-летнего мужчины.

Еще одним истцом стал неназванный актер, которого рэпер подверг насилию в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Кроме того, иск поступил от женщины, чье имя также не разглашается.

Музыкант находится в тюрьме и ждет суда. В частности, его обвиняют в сексуальных преступлениях (в том числе против детей) и торговле людьми.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ФБР и полиция США не могли не знать о преступлениях P.Diddy. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

