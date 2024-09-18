СМИ: «Моссад» заложил немного взрывчатки в пять тысяч пейджеров «Хезболлах»
18 сентября 202406:02
Разведка Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, которые заказала ливанское движение «Хезболлах», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Это произошло за несколько месяцев до взрывов. Три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение. В пейджерах могло быть спрятано до трех граммов взрывчатки.
Пейджеры могли взорваться из-за массовой рассылки сообщения по закрытым чатам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: «Моссад» заложил немного взрывчатки в пять тысяч пейджеров «Хезболлах»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru