Прокурор потребовал оштрафовать Моргенштерна на 8,2 млн рублей

Сторона обвинения запросила для рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) штраф в размере 8,2 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идёт об уголовном деле, возбуждённое в отношении музыканта за неисполнение закона об иноагентах. Отмечается, что Моргенштерн дважды привлекался к административной ответственности, однако продолжил публиковать материалы без соответствующей маркировки.

Защита рэпера, в свою очередь, настаивает на невиновности и просит суд оправдать его.

Ранее уголовное дело за неисполнение иноагентского закона было возбуждено против юмориста и актёра Семёна Слепакова (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
