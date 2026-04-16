Прокурор потребовал оштрафовать Моргенштерна на 8,2 млн рублей
Сторона обвинения запросила для рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) штраф в размере 8,2 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт об уголовном деле, возбуждённое в отношении музыканта за неисполнение закона об иноагентах. Отмечается, что Моргенштерн дважды привлекался к административной ответственности, однако продолжил публиковать материалы без соответствующей маркировки.
Защита рэпера, в свою очередь, настаивает на невиновности и просит суд оправдать его.
Ранее уголовное дело за неисполнение иноагентского закона было возбуждено против юмориста и актёра Семёна Слепакова (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
