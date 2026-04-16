Криптобиржа Grinex заявила о хищении средств россиян на миллиард рублей
Криптобиржа Grinex, которая обеспечивает расчёты между российскими компаниями и гражданами в цифровых активах, объявила о масштабной кибератаке.
В пресс-службе заявили, что в результате взлома с криптокошельков российских пользователей было похищено в общей сложности более миллиарда рублей.
Представители Grinex отметили, что цифровые следы и характер атаки свидетельствуют об участии в ней зарубежных спецслужб.
«По предварительным данным, атака координировалась с целью нанесения прямого ущерба финансовому суверенитету России», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате произошедшего Grinex приостановила работу. Все материалы по кибератаке переданы правоохранителям.
Ранее в Южной Корее криптобиржа «Bithumb» по ошибке отправила 240 участникам промоакции 620 тысяч биткоинов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
