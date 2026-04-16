Кабмин спишет 16 регионам 31 млрд рублей долга по бюджетным кредитам

Кабмин спишет 16 регионам страны две трети задолженности по бюджетным кредитам. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он уточнил, что речь идёт о Бурятии, Калмыкии, Крыме, Северной Осетии, Хакасии и Красноярском крае. Также в список попали Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области.

Общая сумма списания составит 31 млрд рублей.

«Это позволит высвободить значительные ресурсы и поддержать дальнейшее совершенствование условий работы региональной экономики и повышение качества жизни наших граждан», — заключил глава правительства.

Ранее Мишустин заявил, что правительство выделит на развитие космоса 4,5 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: government.ru
