Пейджеры членов «Хезболлы» могли взорваться из-за массово разосланного сообщения

Пейджеры членов «Хезболлы» в Ливане могли взорваться из-за массовой рассылки сообщения по закрытым чатам, сообщает Telegram-канал Shot.

Сноуден связал детонацию пейджеров в Ливане с работой взрывных устройств

Речь идет о пейджерах модели Gold AP-900, сделанные для создания собственной внутренней системы. Они программируются вручную при помощи пароля.

По предварительным данным, устройства были собраны на Тайване и поставлены в Ливан несколько месяцев назад.

Ранее стало известно, что израильская разведка «Моссад» получила доступ к средствам связи ливанского движения «Хезболлах» до их передачи и нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество PETN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hezbollah_ru
ТЕГИ:ВзрывыЛиванИзраиль

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