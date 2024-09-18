Пейджеры членов «Хезболлы» могли взорваться из-за массово разосланного сообщения

Речь идет о пейджерах модели Gold AP-900, сделанные для создания собственной внутренней системы. Они программируются вручную при помощи пароля.

По предварительным данным, устройства были собраны на Тайване и поставлены в Ливан несколько месяцев назад.

Ранее стало известно, что израильская разведка «Моссад» получила доступ к средствам связи ливанского движения «Хезболлах» до их передачи и нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество PETN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

