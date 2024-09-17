Сноуден связал детонацию пейджеров в Ливане с работой взрывных устройств

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден на своей странице в X предположил, что детонация пейджеров в различных районах Ливана скорее связана с использованием встроенных взрывных устройств, а не с хакерской атакой.

По его словам, полученные пострадавшими серьезные ранения указывают на взрывные устройства, встроенные в пейджеры. Он отметил, что если бы причиной взрывов были перегретые аккумуляторы, можно было бы ожидать больше мелких возгораний и технических сбоев.