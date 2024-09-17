Сноуден связал детонацию пейджеров в Ливане с работой взрывных устройств
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден на своей странице в X предположил, что детонация пейджеров в различных районах Ливана скорее связана с использованием встроенных взрывных устройств, а не с хакерской атакой.
По его словам, полученные пострадавшими серьезные ранения указывают на взрывные устройства, встроенные в пейджеры. Он отметил, что если бы причиной взрывов были перегретые аккумуляторы, можно было бы ожидать больше мелких возгораний и технических сбоев.
Сноуден также предположил, что за инцидентом могут стоять израильские спецслужбы и осудил методы их работы, назвав их «неотличимыми от терроризма».
Взрывы в Ливане прозвучали около 15:30. По последним данным местного Минздрава, пострадали не менее 2750 человек. Еще восемь человек, в том числе ребенок, погибли. Источники Al Hadath сообщали, что погиб сын депутата ливанского парламента от «Хезболлы» Али Аммара, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru